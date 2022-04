Ester Expósito, Arón Piper, Jorge Lopez... que deviennent les anciens acteurs d'Elite ?

Jaime Lorente, après La Casa de Papel, a donc rejoint le casting d'Elite come son ex. Il a incarné Fernando alias Nano, le grand frère de Samuel. Puis, il a tourné dans le film Tu emmènerais qui sur une île déserte ?, dispo sur Netflix. Et il a aussi joué dans le film Everybody Knows, avec Penélope Cruz et Javier Bardem. Ensuite, il a intégré le casting d'une série pour Prime Video : El Cid. Côté vie privée, Jaime Lorente a aussi retrouvé l'amour, il est en couple avec une costumière et surtout devenu papa de son premier enfant, une petite fille.

Danna Paola (Lucrecia alias Lu)