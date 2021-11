Jaime Lorente (La Casa de Papel) papa ! Les premières photos craquantes avec sa fille

C'est la bonne nouvelle du jour ! Jaime Lorente, l'acteur emblématique de la série La Casa de Papel, est devenu papa pour la première fois. C'était il y a quatre ans déjà que le public français découvrait Jaime Lorente dans La Casa De Papel dans le rôle de Denver mais aussi sous les traits de Nano dans l'autre série espagnole à succès, Elite.

Sur le tournage de ces deux séries, il rencontre María Pedraza (Alison dans La Casa De Papel et Marina dans Elite), et tombe fou amoureux de la jolie rousse. Mais en 2020, après deux ans de relation, Jaime et María mettent fin à leur relation. Et pourtant, selon le média espagnol ¡HOLA!, l'acteur de 29 ans est récemment devenu père pour la première fois avec un membre de la série de La Casa De Papel. En effet, il a présenté sa fille Amaia à ses 14 millions de followers sur son compte Instagram. En légende de ses photos, on peut lire "Famille" ou encore "Tu seras une femme libre" sous un selfie où l'on peut voir l'acteur avec son bébé dans les bras.