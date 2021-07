Elite saison 4 : Danna Paola veut une rencontre entre Lu et Ari

En septembre 2020, celle qui incarnait Lucrecia a dévoilé les raisons de son départ d'Elite : c'est pour se consacrer à la musique (elle est une star de la chanson au Mexique) que Danna Paola a fait ses adieux à la série de Netflix. La star a expliqué qu'il était devenu trop difficile d'avoir "une double vie" entre ses deux carrières. Bien qu'elle ne soit plus au casting, l'actrice continue de regarder la série.

"Le nouveau casting m'impressionne beaucoup"

Et elle a évidemment suivi avec attention la saison 4 d'Elite dans laquelle on a pu découvrir de nouveaux acteurs comme Carla Diaz, Martina Cariddi ou encore Pol Granch. Alors, qu'a pensé l'interprète de Lu des petits nouveaux de la série ? L'actrice valide ! "Le nouveau casting m'impressionne beaucoup, il y a beaucoup de fraîcheur, c'est super différent et ça change toute l'ambiance" a confié la star à La Divaza.

Danna Paola veut une rencontre entre Ari et Lu

Danna Paola est d'ailleurs prête pour une rencontre entre son personnage et Ari, jouée par Carla Diaz, qui est souvent comparée à Lu par les fans. "Ari devrait parler avec Lu. Je pense que Lu devrait rencontrer Ari parce que Lucrecia en ce moment est d'humeur à rencontrer des gens avant de juger" a confié la star.

Alors est-ce qu'on aura droit à une rencontre entre Ari et Lu ? Pas impossible puisque Danna Paola a confié être prête pour revenir dans la série. "Je pense que Lu reviendra. La porte sera toujours ouverte, ses amis sont toujours là. Si cela devait arriver, ça serait une grosse surprise." avait-elle confié en février dernier. On croise les doigts pour ce retour dans la saison 5, actuellement en préparation, et qui se fera sans Miguel Bernardeau (Guzmán) qui a confirmé son départ de la série. Découvrez tout ce que l'on sait déjà sur la saison 5 d'Elite.