Elite saison 4 : Danna Paola (Lu) sur son départ, "C'était difficile d'avoir une double vie"

La saison 4 de Elite sera celle du changement. Eh oui, le casting va se renouveler dans les nouveaux épisodes. Si Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeca) et Georgina Amoros (Cayetana) seront toujours présents, 5 acteurs ont fait leurs adieux à la fin de la saison 3. Parmi eux, Danna Paola qui jouait Lucrecia. L'actrice a expliqué avoir décidé de quitter Elite pour se consacrer à sa carrière de chanteuse : elle a lancé en janvier son 5e album intitulé "K.O.".

Un départ voulu et nécessaire pour elle

Quitter Elite a d'ailleurs été une décision de Danna Paola, et pas uniquement de la production. Interrogée dans l'émission El Hormiguero, l'actrice et chanteuse est revenue sur ses adieux à la série qui ont été "difficiles" pour elle. "Durant la saison 3, ils commençaient à parler de la quatrième. Nous savions comment l'histoire allait se terminer. Ça a été une décision de nous tous de partir. C'était cool pour moi de pouvoir me dire : je vais pouvoir me donner à 100% dans mon travail car je suis très perfectionniste (...) Je ne pouvais plus me diviser" a expliqué Danna Paola.

"J'ai joué à Hannah Montana"

Car malgré la série, la star a toujours voulu continuer la musique. Du coup, son quotidien était très compliqué entre les tournages, les enregistrements et les événements aux quatre coins du monde. "Je dis toujours que j'ai joué à Hannah Montana car j'ai divisé ma vie entre être actrice et être chanteuse, tout ça en même temps. Je sortais du tournage d'Elite, j'allais en studio. Quand je rentrais chez moi, je devais faire des interviews. Je prenais l'avion en fin de semaine. Un jour je devais aller à Miami mais je n'ai pas pu parce que je me suis endormie. C'était difficile d'avoir une double vie." a expliqué Danna Paola qui confie aussi que son rôle l'empêchait de développer pleinement sa carrière de chanteuse. "Lucrecia vivait en moi. C'était moi Lucrecia. Donc c'était très compliqué de créer mon personnage de chanteuse. Dans mon cerveau c'était difficile" ajoute la star qui a récemment révélé avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle.

Malgré son départ, Danna Paola a déjà laissé entendre qu'un retour de Lu n'était pas impossible. "Je pense que Lu reviendra. La porte sera toujours ouverte, ses amis sont toujours là. Si cela devait arriver, ça serait une grosse surprise." avait-elle confié. La saison 5 de Elite est déjà confirmée et le tournage a même commencé.