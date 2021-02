Danna Paola (Elite) révèle avoir été droguée et victime d'une tentative d'agression sexuelle

Danna Paola victime d'une agression à Madrid

Originaire du Mexique, où elle a connu ses premiers rôles à la télévision et au cinéma, c'est finalement en Espagne - lors de son casting pour le rôle de Lu dans la série Elite de Netflix, que Danna Paola a véritablement vu sa carrière décoller et sa notoriété exploser dans le monde entier.

Pourtant, cette belle histoire est loin d'être rose pour l'actrice. A l'occasion de son passage sur la chaîne YouTube de Yordi Rosado, elle a en effet confessé avoir été victime d'une tentative de viol lors de ses premiers pas en Espagne, "Des choses horribles me sont arrivées à Madrid durant la première saison".

Alors que la comédienne profitait de ce nouveau cadre de vie, "C'était la première fois que je pouvais sortir dehors et rester debout jusqu'à 4h du matin. Je me sentais en sécurité", Danna Paola a révélé avoir été piégée par trois hommes lors d'une soirée dans un restaurant.

La comédienne révèle un témoignage glaçant

D'une façon très calme, elle a parfaitement replacé le contexte de cet événement afin de montrer comment il était facile, pour n'importe qui, d'être victime d'agissements dangereux. Ainsi, après avoir confié, "Je suis allée diner avec un ami qui arrivait du Mexique. Il y avait un groupe d'hommes d'Amérique Latine à une table à côté qui fumaient la chicha. On les a rejoints afin de parler avec eux", l'interprète de Lu a déclaré, "D'un coup, mon ami s'est levé pour aller aux toilettes. Même pas 10 minutes sont passées et comme j'avais laissé mon verre sur l'autre table, un autre homme est arrivé et m'a demandée si c'était le mien."

Or, cet homme aurait profité du fait que son verre n'était pas surveillé pour y ajouter préalablement une drogue, "J'ai commencé à me sentir mal, vaseuse. Quand les hommes m'ont demandée si j'avais besoin d'aide, ça m'a tout de suite alertée." Puis, alors qu'elle s'était rendue aux toilettes afin de retrouver ses esprits, le groupe l'aurait suivie et tenté de profiter de la situation pour l'agresser. Heureusement, son ami serait arrivé à temps et l'aurait aidée à s'en sortir.

Et visiblement, la drogue en question était tellement forte qu'elle a désormais oublié toute une partie de cette nuit, "Je ne sais même plus comment j'ai pris un Uber et je suis rentrée chez moi. (...) C'est quand une équipe paramédicale est arrivée que j'ai compris que c'était sérieux". Et pour cause, elle a ensuite été contrainte de faire un tour à l'hôpital.

On vous rassure, Danna Paola va bien aujourd'hui. Néanmoins, elle a tenu à le rappeler, son expérience est la preuve que cela peut malheureusement arriver à tout le monde, "Soyons conscients que, peu importe si nous nous sentons forts, nous ne connaissons jamais les intentions des autres".