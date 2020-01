Danna Paola (Lu dans Elite) : bientôt un duo avec... Mika ? La photo qui sème le doute

Si on ne sait pas encore quand la saison 3 d'Elite sera dévoilée exactement, c'est pour mars ! Alors que le tournage s'est terminé en octobre 2019, Danna Paola, l'interprète de Lucrecia dans la série espagnole laissait entendre que celle-ci serait disponible au printemps 2020 sur Netflix. Une info que la plateforme confirmait pas plus tard que cet après-midi : la série sortira en mars 2020 ! En attendant, l'actrice a d'autres projets, comme la telenovela américano-mexicaine La Doña, dont la saison 2 débarque en 2020, ou encore la musique. Et pour cause, la jeune femme de 24 ans est aussi une célèbre chanteuse mexicaine et a déjà sorti plusieurs albums.

Danna Paola (Lu dans Elite) et Mika en duo ?

Aurait-elle prévu de collaborer avec Mika ? La jolie Mexicaine a partagé sur Instagram une photo d'elle en compagnie de l'ancien coach de The Voice : "Quand la musique vous surprend avec des amis et des gens magiques...", écrit-elle en entretenant le mystère. De son côté, Mika a écrit : "2020 commence avec mon retour en studio à Miami et avec beaucoup d'amour de Mexico City. J'adore cette fille !", a écrit Mika sur son compte Instagram. Seraient-ils en train de préparer un duo ? On aimerait bien !