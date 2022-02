Toy Boy saison 2 : María Pedraza et les stars de la série se confient sur les scènes intimes

Toy Boy saison 2 : "Je me sens à l'aise dans les scènes de sexe"

La saison 2 de Toy Boy est dans le top 10 de Netflix. Et encore une fois, les scènes de sexe sont nombreuses pour Jesús Mosquera (Hugo Beltrán González), mais aussi pour Álex González (Le Turc) qui est en couple dans la vie avec María Pedraza (Triana Marín), et pour Cristina Castaño (Macarena Medina).

María Pedraza qui s'est fait connaître dans La Casa de Papel, puis était au casting de la saison 1 d'Elite, s'est confiée en toute franchise sur le tournage des scènes intimes pour Toy Boy. L'ex-interprète d'Alison dans La Casa de Papel a confié à Diez Minutos : "Je dois avouer que la première fois que j'ai été en contact avec cette profession, j'ai trouvé ça très compliqué. C'est aussi parce que j'étais très jeune, 19 ans, et que c'était un projet avec pas mal de scènes de ce genre (le film Amar en 2017, ndlr). Mais, aujourd'hui, cela dépend beaucoup de l'équipe avec laquelle vous êtes, de votre partenaire".

"Dans la série, c'est avec Jesús (Jesús Mosquera, ndlr), qui est l'amour de mon personnage, que j'ai ce genre de scènes" a expliqué María Pedraza, "J'ai une très belle relation avec lui, comme des frères, comme des amis. Aujourd'hui, je me sens même à l'aise dans ces scènes de sexe. J'ai beaucoup de confiance en mon partenaire et en l'équipe, qui a pris grand soin de nous".

"La façon dont nous sommes au lit, c'est la façon dont nous sommes dans la vie"

Cristina Castaño alias Macarena dans Toy Boy a aussi parlé du tournage des scènes de sexe, mais avec El Periodico. "Le sexe explique beaucoup de choses sur tout le monde. Je crois que la façon dont nous sommes au lit, c'est la façon dont nous sommes dans la vie. Le sexe est une partie de plus de nous et, dans le cas de Macarena, il en dit long sur elle, sur sa personnalité, sur qui elle est, sur son intimité et sur la façon dont elle utilise son pouvoir à tous les niveaux" a-t-elle déclaré, "Le sexe est un moyen de définir un personnage, s'il est bien écrit dans un scénario, il aide beaucoup à raconter des choses sur elle".

"Les scènes de sexe sont finalement comme des scènes de combat"

Álex González, qui joue Le Turc dans la saison 2 de la série espagnole Netflix, a aussi évoqué avec Diez Minutos comment les ébats sexuels ont été tournés. "Les scènes de sexe sont finalement comme des scènes de combat, une chorégraphie" a-t-il indiqué, "Ce qui se passe, c'est que vous êtes très exposé. La façon dont Le Turc s'exprime par le sexe est une partie très importante de son caractère, c'est donc un outil supplémentaire. Je n'avais pas l'impression que les scènes de nu étaient gratuites, mais qu'elles étaient au service de mon personnage, pour raconter son rapport aux autres. C'est un homme obsédé par le pouvoir et très sexuel, mais pour lui le sexe n'est pas une faiblesse, mais une monnaie d'échange pour obtenir quelque chose".