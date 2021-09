Arón Piper (Elite) à Paris avec sa copine, les fans sont on fire

Celui qui était aussi dans la série Après toi, le chaos sur Netflix a d'ailleurs fait parler sur les réseaux suite à sa transformation physique, mais pas que. Arón Piper est à Paris pour la Paris Fashion Week. Il a notamment assisté au superbe défilé Balmain. Et lui qui fait de la musique était aussi en showcase dans un club de Paris, Le Faust, lors de la Omizs Party du 29 septembre 2021. Du coup, ses fans frenchy étaient on fire sur Twitter et Instagram !