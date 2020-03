Elite saison 4 : "il y aura quelque chose de nouveau", Aron Piper et Omar Ayuso évoquent la suite

Après la mort de Polo dans la saison 3 d'Elite, on peut dire que la boucle est bouclée. En bref, l'intrigue autour du meurtre de Marina est terminée. Du coup, que nous réserve la potentielle saison 4 ? Depuis quelques temps, il se murmure qu'elle accueillera un tout nouveau casting et que les acteurs principaux ne seront pas de retour. Rien n'a été confirmé pour le moment, mais le dernier épisode de la saison 3 laisse planer le doute sur le départ de certains personnages, comme Carla, Lu et Nadia.

"Le lycée est terminé pour certains personnages"

Seuls Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Ander, Rebeka (Claudia Salas), Omar et Cayetana (Georgina Amoros) sont de retour à Las Encinas. Est-ce que ça veut dire qu'on les retrouvera dans la saison 4 d'Elite, qui n'a pas encore été annoncée par Netflix ? Pour le moment, rien n'est sûr.

C'est le flou total, mais les confidences d'Aron Piper et Omar Ayuso vont peut-être nous en apprendre plus : "Le final de la saison est assez ouvert. On ne sait pas ce qui attend les personnages, mais il va y avoir quelque chose de nouveau. C'est avant tout une conclusion autour des meurtres. Le lycée est aussi terminé pour certains personnages", expliquent les deux acteurs dans une interview accordée à El Periodico. Les interprètes d'Ander et Omar confirment donc à moitié le départ de certains lycéens, mais bon, tant qu'il n'y a pas eu d'infos officielles, on peut s'attendre à tout.

Le créateur donne des indices

De son côté, le co-créateur, Dario Madrona, n'a pas manqué de mettre en garde les fans d'Elite : "Je ne peux pas en parler non plus, mais je dirais juste que tout ce que vous avez entendu à ce sujet n'est pas officiel : cela ne vient ni de Netflix ni de nous", a-t-il confié à ETOnline avant de parler de la fin de la saison 3 : "Cela nous a permis d'avoir une fin pour nos personnages, de découvrir combien ils ont grandi à travers toute cette épreuve, et cela correspondait parfaitement à l'idée qu'ils terminent leurs études secondaires et entrent à l'âge adulte."