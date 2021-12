Elite saison 5 : Miguel Herrán (Christian) de retour ? Il donne son avis

Pour lancer Elite, la production avait misé sur trois acteurs de La Casa de Papel, série phare de la plateforme à l'époque. Mais tous ont disparu après deux saisons maximum : Marina (Maria Pedraza) était la victime de la saison 1, Nano (Jaime Lorente) a fui l'Espagne à la fin de la saison 2 et Christian (Miguel Herrán) a quitté la ville dès le début de la deuxième saison. Maintenant que La Casa de Papel s'est terminée, les fans se demandent si les deux stars qui étaient encore dans la série pourraient reprendre leurs rôles dans la suite d'Elite. D'autant plus que le show est déjà renouvelé pour une saison 6, avant même le lancement de la saison 5 sur Netflix.

Un retour de Christian possible dans Elite ?

Après avoir fait ses adieux à Rio dans la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel, Miguel Herrán est-il prêt à retrouver son personnage de Christian ? Pas vraiment... Interrogé au sujet de la série, l'acteur a donné son avis sur un possible come back et ça n'est vraiment pas gagné ! C'est lors de l'avant-première de la dernière partie de La Casa de Papel que l'acteur s'est confié à ce sujet dans une interview donnée à Formula TV sur le red carpet. Evoquant Christian, Miguel Herrán a expliqué avec humour : "Mon personnage de Elite est en Suisse en train de récupérer et je pense que les choses vont rester ainsi". Il doit bien avoir eu le temps de se remettre de son accident depuis le temps !

Vous l'aurez compris, un retour de Christian est certainement peu probable pour la suite d'Elite. Miguel Herrán n'est pas le seul à avoir démenti un retour dans le show. Son ex-partenaire, Ester Expósito (Carla) a elle aussi expliqué qu'elle ne reviendrait pas pour la saison 5. "Ils disent que je reviens dans la saison 5 de Elite mais ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle une fake news" avait-elle déclaré en mai dernier. Les fans de la série espagnole ont aussi dû faire face à deux autres départs dans la saison 4 puisque Miguel Bernardeau (Guzman) et Arón Piper (Ander) ne seront plus dans la série.