La Casa de Papel saison 5, partie 2 : quelle fin pour la série ? Le récap 100% spoilers

En parallèle, les braqueurs arrivent à extraire l'or de la Banque pour l'envoyer dans la planque du Professeur. Tout est bien qui finit bien ? Non. Car après avoir re-fabriqué l'or en lingots, ils se font avoir : ils pensent que la police a trouvé leur planque et le Professeur décide de se rendre. Mais ce n'était qu'un fake organisé par... Rafael (Patrick Criado), le fils de Berlin, et Tatiana (Diana Gomez) qui ont volé tout l'or. Du coup, c'est un peu la m*rde et pour ne rien arranger, le plan de Sagasta fonctionne et les braqueurs sont capturés par les forces de l'ordre.

Le plan du Professeur

Là, vous vous dites que c'est fini et qu'ils vont tous finir en taule ? Vous connaissez mal le Professeur. Il envoie Sierra à la recherche de l'argent avec Benjamin (Ramón Agirre) et décide... de se rendre sur les lieux du braquage. Ok... Bref, le Professeur a un plan (car il a TOUJOURS un plan pour TOUTES les situations). Il fait croire à Tamayo que l'or est en sécurité et fait leaker à la presse le vol de l'argent ce qui cause un désastre financier et économique. Tamayo tente de monter les braqueurs les uns contre les autres et fait sortir Denver (Jaime Lorente) qui semble être le maillon faible. Va-t-il craquer ? Non bien sûr, du coup, c'est retour à la case départ pour la police.

Au final, Tamayo se laisse prendre par le plan du Professeur qui, on ne sait pas comment, organise la livraison de l'argent mais, twist dans le twist, ce ne sont pas les vrais lingots mais du laiton recouvert d'or. Là, Tamayo se fâche sévère et menace d'exécuter tous les braqueurs s'il ne lui dit pas où est vraiment l'argent. Mais le Professeur a réponse à tout : il propose à Tamayo de faire passer ce faux or pour du vrai or car, de toute façon, personne ne va l'utiliser et donc personne ne va s'en rendre compte. S'il fait ça, il peut sauver la nation et devenir un héros (bla bla bla).