Elite saison 6 : date de sortie, nouveaux acteurs... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Le 31 janvier dernier, on a également découvert les autres petits nouveaux : Alvaro de Juana (qui a aussi joué dans HIT), l'artiste Alex Pastrana et les comédiens Ana Bokesa et Ander Puig. Tous portent le mythique uniforme de Las Encinas. "Voici cinq coups de coeur qui nous rejoignent pour la saison 6... Bienvenue à Las Encinas..." peut-on lire en légende du post. Le premier cité n'a d'ailleurs pas caché sa joie de rejoindre le casting. "Je peux enfin dire que je serai à Las Encinas ! Je me sens très heureux et très reconnaissant ❤️. Merci du fond du coeur !", a-t-il écrit.

Pour le moment, aucune info supplémentaire n'a été dévoilée sur cette saison 6. En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir les saisons précédentes sur Netflix !