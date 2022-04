Elite saison 6 : deux acteurs réclament la mort de leurs personnages

Alors que la saison 5 d'Elite squatte toujours le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix, on sait déjà que la série aura droit à une saison 6. Une partie du casting pourrait cependant faire ses adieux, en plus du gros mort et du départ déjà annoncé d'Omar Ayuso. Dans une interview, deux acteurs de la série se sont confiés sur le sort de leurs personnages... et ont confié vouloir les voir mourir. On vous explique. Attention, cet article contient des spoilers !