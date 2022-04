Elite saison 5 : 6 intrigues nulles (et 3 choses qui nous ont fait plaisir) dans les épisodes

A chaque saison, Elite nous surprend mais pas toujours dans le bon sens du terme. Et elle n'est d'ailleurs pas la seule série à nous réserver des intrigues pas engageantes voire même carrément bêtes. Après notre top des moments ridicules de la dernière saison de La Casa de Papel ou bien le meilleur du pire de la saison 4 d'Elite, on s'attaque à la saison 5. Oui, on a des choses à dire. En mal comme en bien d'ailleurs.

On ne valide pas

Cette intrigue polémique sur Philippe

Oui, Philippe (Pol Granch) est le personnage le plus dérangeant d'Elite (et pourtant, y'a du niveau !). La série aurait pu faire preuve de tact en évoquant les accusations portées contre lui mais pas du tout (mais alors pas du tout). Déjà en saison 4, toute l'intrigue autour de lui était gênante mais c'est le pompon dans la saison 5. A tel point que la façon dont la série a géré cette histoire - et le fait qu'Isadora (Valentina Zenere) soit in love lui malgré ça - a généré une vraie polémique. On n'est pas plus étonnés que ça.

Les décisions nazes de Samuel

On savait que Samuel (Itzan Escamilla) n'était pas le plus intelligent des personnages mais là, on a quand même touché le fond. Au fil des épisodes, il prend les pires décisions EVER. Comme par exemple faire confiance à Benjamin (Diego Martin) en s'accusant puis ENCORE lui faire confiance en venant chez lui. Au final, on se demande si ce n'est pas plus mal qu'il soit mort (car oui, on est persuadés qu'il est bien mort) parce qu'à ce rythme là, c'est tout ce qu'il méritait.