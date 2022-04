Elite saison 5 : l'intrigue sur Philippe et le viol fait polémique, les actrices réagissent

La saison 5 d'Elite en plein bad buzz

La saison 5 d'Elite, dispo sur Netflix depuis ce 8 avril 2022, a été marquée par l'absence de Guzmán et Ander (Miguel Bernardeau avait confirmé son départ, tout comme Arón Piper qui a quitté la série). Mais aussi par les arrivées d'Isadora (Valentina Zenere) et Iván (André Lamoglia). Mais surtout, ce qui a marqué les fans d'Elite, en dehors du sexe limite porno dans cette saison 5, c'est l'intrigue sur la tentative de viol et les attouchements non consentis qui a été très mal gérée, c'est le moins qu'on puisse dire. De quoi créer une polémique !

Pour rappel, Cayetana (Georgina Amorós) a subi une tentative de viol et des attouchements sexuels de la part du prince Phillipe (Pol Granch) dans la saison 4 d'Elite. Et il avait déjà violé une certaine Elodie dans son pays avant son arrivée au lycée de Las Encinas, en Espagne. Dans la saison 5, forcément, dès l'épisode 1, cette agression sexuelle dans la limousine refait surface. Sauf que Cayetana veut essayer de pardonner Phillipe et l'aider à contrôler ses pulsions, en suivant avec lui une sorte de thérapie avec la conseillère de l'école... Ce n'est pas franchement la réaction qu'on attendait de la part de Caye. Elle va même jusqu'à qualifier cette agression de simple "erreur", en précisant : "Il est impossible d'avoir une vie immaculée". Oui enfin, il est tout à fait possible en revanche d'avoir une vie où on ne s'attaque pas sexuellement aux gens.

Et les réactions WTF suite à cette tentative de viol ne s'arrêtent pas là. Isadora la nouvelle élève de Las Encinas est folle in love de Phillipe, malgré le fait que ce soit un agresseur. Et elle va jusqu'à le défendre publiquement. "Philippe a-t-il fait une erreur ? Peut-être. S'est-il excusé ? Un millier de fois. Pour qu'une personne change, il faut la laisser changer. Ne pas le bannir à vie comme le font toutes ces folles" lâche-t-elle à Cayetana, qui rappelons-le tout de même ici est la victime. "Soutenez votre homme. Vivez la vie que vous avez envie de vivre. C'est du féminisme" lance aussi Isadora. La DJette va même coucher avec Phillipe dans l'épisode 3 de la saison 5 et le supplier de "ne pas s'arrêter", car elle pense qu'il "aime ce genre de choses". Depuis quand coucher avec un violeur est excitant ?

Les twittos ont été choqués par la "banalisation" de la tentative de viol

Sur Twitter, les internautes ont avoué avoir été choqués par ces répliques et ces scènes par rapport à l'agression sexuelle. Pour beaucoup des twittos, cette façon de traiter l'intrigue est une "banalisation du viol". Ils ne cautionnent pas du tout et sont même très en colère contre la série espagnole et ses scénaristes. "Ils veulent déjà faire passer un violeur pour une victime", "Il y a vraiment une meuf qui dit à la victime de viol de soutenir le coupable pour lui permettre de changer ????? Mais c'est horrible, traumatisant et très grave", "C'est banaliser le viol", "Depuis quand un viol est devenu une simple 'erreur' qu'il faut pardonner ?" ou encore "On parle de viol comme on parlerait d'une chose banale..." ont-ils notamment tweeté. Un vrai bad buzz !