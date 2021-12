La Casa de Papel saison 5, partie 2 : les 7 pires moments qui prouvent que le ridicule ne tue pas

6. Quand on veut nous faire croire que Rafael et Tatiana ont tout organisé en 5 jours

Car d'ailleurs, il ne se rend pas à la police mais à Rafael (Patrick Criado) et Tatiana (Diana Gomez) qui dérobent l'argent. Et vers la fin, on veut nous faire croire à la plus grosse arnaque possible : ils auraient organisé tout ça... en 5 jours seulement (car visiblement, le braquage n'est censé avoir débuté que 5 jours avant). Et là, on y croit plus DU TOUT. Il faut quand même un peu de temps pour embaucher des gens, acheter un terrain, acheter une maison préfabriquée et tout ça, non ?

>>La Casa de Papel saison 5 : 6 questions qu'on se pose toujours après la fin de la partie 2<<

7. Le compte à rebours qui dure éternellement

On termine avec une scène que vous avez peut-être oublié mais qui est quand même improbable. Dans l'épisode 7, alors que Palerme et les autres attendent de voir l'or quitter la Banque pour aller dans le réservoir se déroule le compte à rebours le plus long de l'histoire de la planète. C'est pas dur : chaque seconde semble en durer 5. On repasse pour un vrai compte à rebours...