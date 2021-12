La Casa de Papel saison 5 : 6 questions qu'on se pose toujours après la fin de la partie 2

3. Pourquoi Palerme n'a pas participé au casse de la Maison de la Monnaie ?

Avant même le premier casse, Berlin (Pedro Alonso) et Palerme (Rodrigo de la Serna) préparaient le second casse, celui de la Banque d'Espagne. Ils avaient même prévu le plan dans les moindres détails. Mais du coup, pourquoi Palerme qui était très proche de Berlin n'a-t-il pas participé au premier casse ? On ne le saura jamais...

4. Où est le Cincinnati ?

A la fin de la série, Denver (Jaime Lorente) et Stockholm étaient réunis... mais où est passé leur fils ? On n'a pas eu droit à une réunion de famille dans le show ce qui est quand même un peu dommage. On aurait aimé les voir se retrouver tout comme on aurait aimé voir Raquel (Itziar Ituño) retrouver sa fille et sa mère.

5. Le Professeur va-t-il organiser un nouveau braquage ?

Dans cette partie 2, on est revenu aux origines du Professeur en découvrant qu'il a assisté à la mort de son père qui était braqueur. Etre voleur est dans ses gênes comme l'expliquait le personnage. Alors, va-t-il oser commettre un autre braquage ? Que va-t-il se passer pour lui à l'avenir ? Aura-t-il un bébé avec Lisbonne ? (Oui, on a beaucoup de questions sur le Professeur).