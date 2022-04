Elite saison 6 : Omar Ayuso (Omar) annonce son départ surprise de la série

La première génération d'étudiants d'Elite semble bel et bien avoir disparu définitivement de la série. Si Itzan Escamilla (Samuel) n'a pas encore confirmé son départ, la mort de son personnage dans le final de la saison 5 laisse peu de place au doute. Et surprise, l'autre seul acteur présent depuis les débuts de la série vient d'annoncer son départ. Après les adieux d'Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu), Miguel Bernardeau (Guzman) ou encore Aron Piper (Ander), c'est donc Omar Ayuso qui quitte le show.

Le message poignant d'Omar Ayuso pour annoncer son départ d'Elite

C'est sur Instagram que l'interprète d'Omar a dévoilé qu'il quitte Elite après 5 saisons. Une surprise ? Oui et non. Si ce départ peut surprendre puisqu'il n'a pas été teasé dans l'intrigue de la saison 5, l'acteur avait déjà laissé entendre qu'il souhaitait prendre un nouveau départ.

Sur son compte Instagram, Omar Ayuso a posté un montage photo montrant sa première et sa dernière scène dans la série espagnole. "Après la semaine de la lancement, je voulais partager ces deux images : le premier et le dernier plan de ce qui a été jusqu'à présent le voyage émotionnel le plus important de ma vie." a écrit l'acteur qui ajoute : "Sur une image l'enfant excité et anxieux, sur l'autre l'enfant encore plus excité et beaucoup plus anxieux qu'au début. Elite, nous te devons tellement de choses que je pense que le mieux est de te laisser en paix".