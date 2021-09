Daniel Craig fait ses adieux à James Bond : son discours touchant et émouvant

Après presque deux ans d'attente, à cause de la crise sanitaire, les fans de James Bond pourront enfin découvrir Mourir peut attendre dès le 6 octobre 2021 au cinéma. La sortie du film était, au départ, prévue pour le 8 avril 2020. Il aura donc fallu faire preuve de beaucoup de patience. Une patience bientôt récompensée, mais certaines personnes ne sont pas encore vraiment prêtes pour le long-métrage car elles n'ont pas envie de dire adieu à Daniel Craig. Eh oui, si vous ne le saviez pas encore, Mourir peut attendre est le dernier volet de l'acteur dans la peau de James Bond.

Le discours émouvant de Daniel Craig

Daniel Craig a déjà eu l'occasion de tirer sa révérence à la fin du tournage du film en 2019. Pour l'occasion, il avait préparé un discours riche en émotions, surtout pour lui, accompagné d'une belle déclaration à l'équipe. Une courte vidéo de ce moment touchant vient d'être dévoilée, 1 an et demi après : "Beaucoup de gens ici ont travaillé avec moi sur les cinq films et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur ce que je pense de ces films, mais peu importe."

"J'ai aimé chaque seconde de ces films et spécialement celui-là, parce que chaque matin en me levant, j'avais la chance de travailler avec vous. Ça a été l'un des plus grands honneurs de ma vie" ajoute la star. L'aventure de Daniel Craig en James Bond aura donc duré 15 ans et 5 films : Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et Mourir peut attendre (No Time To Die en VO), avec aussi au casting Léa Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw ou encore Naomie Harris.