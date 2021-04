Wejdene en couple ou célibataire ? Elle sème le doute dans le clip "Je t'aime de ouf"

"Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Tu n'a pas de principe, j'te jure sur ma vie. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeurs...". Ces paroles ont enflammé TikTok durant le premier confinement en mars 2020, à tel point qu'elles ont propulsé Wejdene sur le devant de la scène en quelques mois seulement. La chanteuse a créé un véritable buzz avec son tube Anissa et a enchaîné avec d'autres singles comme Coco, et la sortie de son premier album "16".

Wejdene dévoile le clip de "Je t'aime de ouf"

Un an plus tard, Wejdene est de retour avec la réédition de son opus, intitulée "16 ou pas" et composée de 8 morceaux inédits dont des feats avec Hatik (Dans ma bulle) et Jul (Single d'or) et le single Je t'aime de ouf. Un single qui fait pas mal parler car la chanteuse y déclare son amour à un homme : "Je t'aime de ouf, j'crois que j't'ai dans la peau / Même le matin, t'es beau, j'ai rêvé que de toi / T'es mon prince dans le château et quand je pars en guerre, tu te mets direct au front / L'amour, c'est compliqué, les sentiments sont profonds."

Mais en réalité, s'adresse-t-elle à son petit ami ou à un simple pote ? Ses fans, très intéressés par sa vie sentimentale, s'interrogent ! Ils espéraient aussi avoir les réponses à leurs questions avec le clip de Je t'aime de ouf, mais malheureusement pour eux, Wejdene a choisi de prolonger le mystère encore un peu et de jouer la carte de l'ambiguité. Dommage !