Charmed, Harley Quinn... Récap des bandes-annonces séries qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Your Honor

Après Malcolm, Breaking Bad et Sneaky Pete, Bryan Cranston est de retour dans une série. Celui que l'on peut actuellement voir dans le film Le seul et unique Ivan sur Disney+ sera à l'affiche de la mini-série Your Honor dont il est aussi producteur. Un show créé par Robert et Michelle King (The Good Wife) qui est adapté d'une série israélienne. L'acteur y jouera un juge dont le fils va tuer lors d'un accident le fils de l'une des plus grosses familles mafieuses de la Nouvelle-Orléans. Il va alors tout faire pour le protéger et cacher son secret. La série qui comptera 10 épisodes sera disponible en décembre sur Showtime aux USA.