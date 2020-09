Suicide Squad 2 : Margot Robbie promet une scène d'action totalement dingue pour Harley Quinn

Après avoir fait son show dans Birds of Prey cette année, Harley Quinn ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Annoncée de retour au casting de Suicide Squad 2, attendu en 2021 dans les salles obscures, l'héroïne incarnée par Margot Robbie devrait à nouveau se retrouver au centre de séquences mémorables.

Harley Quinn plus badass que jamais

Présente lors du DC Fandome organisé ce week end, la comédienne a en effet révélé que l'ex-acolyte du Joker surprendra tout le monde durant une scène d'action à couper le souffle. "Quand vous verrez le film, la séquence se trouvera probablement au milieu. Et c'est une scène totalement dingue portée par Harley, qui était clairement la chose la plus difficile que j'ai eu à tourner au cinéma !"

Margot Robbie n'a logiquement pas souhaité donner le moindre indice à ce sujet, mais l'actrice s'est tout de même confiée sur ce tournage. Et à l'écouter, elle a souffert comme jamais pour nous faire vibrer, "On a dû tourner ça en 4 jours et je me souviens avoir regardé le calendrier et m'être dit, 'Oh mon dieu, mais on va jamais réussir à faire ça ? C'est impossible' Mais on l'a fait. Et c'était difficile, j'étais totalement chaos à la fin, mais genre vraiment à bout."

Heureusement pour elle, ses efforts ont visiblement payé. Si l'actrice n'a pas encore eu la chance de découvrir le résultat final, James Gunn - le réalisateur, l'a néanmoins déjà félicité pour sa performance, "Il m'a envoyé un message et m'a dit que la scène rendait incroyablement bien. Apparemment, toute la séquence est vraiment cool. Quand vous verrez le film, vous saurez exactement de quoi je suis en train de parler".

Une Harley Quinn ultra badass au cinéma ? Vivement 2021 !