Charmed, le reboot : pourquoi la série n'est pas diffusée sur M6 ? La chaîne répond cash

Eh non, la mode des reboots n'est pas encore terminée du côté d'Hollywood, surtout pas en matière de séries. Après les retours de 24 heures chrono ou encore Heroes, d'autres séries sont revenues avec de nouveaux acteurs comme Roswell avec Roswell, New Mexico ou bientôt Gossip Girl. Autre série qui a fait son retour ? Charmed.

En 2018, la CW qui diffuse déjà Riverdale mais aussi le reboot de Roswell, a annoncé la commande d'un reboot de la série culte ce qui n'a pas plu à Holly Marie Combs. On y suit non plus les soeurs Halliwell mais les soeurs Vaughn. Après la mort de leur mère, Melanie (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffrey) apprennent qu'elles ont une demi-soeur dont elles ignoraient l'existence, Macy (Madeleine Mantock). Mais les trois soeurs vont aussi découvrir qu'elles sont sorcières et peuvent compter sur Harry (Rupert Evans), leur être de lumière, pour les guider.

Pourquoi le reboot de Charmed n'est pas diffusé sur M6

Pour l'instant, impossible de découvrir légalement les aventures des soeurs Vaughn, Charmed n'étant pas diffusée à la télévision française. C'est M6 qui a diffusé la série originale sur son antenne entre 1999 et 2006 dans la trilogie du samedi (avant les nombreuses rediffusions sur les chaînes du groupe). Alors, pourquoi la chaîne ne diffuse-t-elle pas aussi le reboot ? Bérengère Térouanne, directrice des acquisitions du groupe M6, a répondu à cette question dans un entretien pour Allociné.

En cause dans la décision prise par la chaîne de ne pas acheter la série ? La qualité du show ! "On en avait envie quand on a appris l'existence de ce projet de reboot de Charmed et on a été les premiers à se positionner. Mais on a été déçu par la série pour tout dire. On a pris le temps de l'étudier, de mesurer son potentiel. Et on a finalement décidé de ne pas l'acheter." a confié la directrice des acquisitions. Si elle fait son arrivée en France, ce ne sera donc certainement pas sur M6 que Charmed sera diffusée.