Gossip Girl, le reboot : Eli Brown donne des détails sur son personnage

A l'origine prévu pour 2020, le reboot de Gossip Girl a été retardé à cause de la pandémie de Coronavirus. Le tournage devait débuter à New York avant que le Covid-19 ne fasse son apparition aux Etats-Unis. Le casting a été dévoilé mais, pour l'instant, l'équipe de la série garde le secret sur les personnages qui remplaceront Serena, Blair, Dan, Chuck, Nate et les autres.

Qui est le personnage d'Eli Brown dans le reboot de Gossip Girl ?

Annoncé au casting de la série, Eli Brown a quand même lâché quelques infos sur l'ado qu'il jouera dans le reboot de Gossip Girl. En pleine promo pour son film Plus rien à f*** (The F**k-It List en anglais), dispo sur Netflix depuis le 1er juillet, l'acteur a été interrogé par Entertainment Tonight sur son personnage dans la série de HBO Max. L'ex-star de The Perfectionists l'assure, il sera l'un des gentils ! Même s'il avoue qu'il doit rester très discret sur la série, il ajoute quand même : "Je peux vous dire que mon personnage est un mec vraiment bien. Il vient d'une famille très riche et est humanitaire" a-t-il teasé. En mai, Emily Lind avait elle aussi donné des pistes sur le personnage qu'elle jouera dans la série.

Eli Brown confie également avoir hâte de débuter le tournage. "Je suis très excité de tourner à New York. Ça a l'air fun même si ce sera très différent à cause de la distanciation sociale et des protocoles de sécurité. Ce sera une expérience très différente mais ce sera cool." a-t-il confié. On a hâte de voir le résultat !