Channing Tatum et Zoë Kravitz en couple : bientôt un bébé pour les deux amoureux ?

Sur les tournages, de belles histoires d'amour peuvent commencer. Ça a déjà été le cas pour Channing Tatum qui a rencontré son ex-femme Jenna Dewan dans les coulisses de Sexy Dance. Et, après sa relation avec Jessie J, l'acteur a de nouveau eu un coup de foudre au boulot. En 2021, il a tourné le film Pussy Island, réalisé par Zoë Kravitz où il tient le rôle principal et depuis, c'est le big love. Les deux acteurs ont été vus plusieurs fois très proches et même main dans la main mais n'ont pas confirmé officiellement leur relation qui dure depuis un an.

Bientôt un bébé pour Zoë Kravitz et Channing Tatum ?

L'actrice qui a été mariée avec l'acteur Karl Glusman de qui elle a divorcé à l'été 2021 serait prête à passer à l'étape supérieure : le bébé. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé une source proche du couple à Page Six. Selon cette personne - anonyme - Channing Tatum et Zoë Kravitz vivraient le grand amour. "Elle est incroyablement heureuse. Tout va bien dans sa carrière" a confié cette personne qui ajoute que la star de The Batman (découvrez notre avis sur le film) ne "dirait pas non à avoir un bébé" avec la star de Magic Mike. Channing Tatum est déjà papa d'une petite Everly née en 2013.

Il y a peu, Zoë Kravitz s'était confiée sur sa vie et son envie de fonder une famille. Elle avait notamment expliqué à Elle : "Je ne me mets pas la pression pour avoir des enfants avant un certain âge, si j'en ai. J'aime l'idée d'avoir la trentaine. On est grands. Et maintenant on est censé avoir des enfants et arrêter de s'amuser pour eux ? (...) Je veux toujours vivre des aventures, m'éclater en soirée, voir le lever du soleil. C'est intéressant de se souvenir qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée que je dois franchir".