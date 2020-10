Jenna Dewan revient sur sa douloureuse rupture avec Channing Tatum

Après plus de 12 ans de relation, près de 9 ans de mariage et une petite fille prénommée Everly Elizabeth Maiselle Tatum, Jenna Dewan et Channing Tatum décidaient de divorcer. Un coup dur pour les fans, qui ont été choqués d'apprendre que ce couple parfait à leurs yeux se séparait, mais aussi pour Jenna Dewan, qui a mal vécu cette séparation. "J'étais détruite.", confie l'actrice de Sexy Dance dans une interview accordée à People. "C'était tellement difficile pour moi. C'était la perte d'un avenir idéaliste pour moi-même et ma vie. À quoi cela ressemblera-t-il maintenant pour moi ? Par où commencer ? Je l'ai rencontré quand j'avais 24 ans, je ne connaissais pas la vie sans Chan. (Ndlr : Channing Tatum). La séparation m'a mise à l'épreuve d'une façon que je n'avais pas imaginée possible. (...)".

Jenna Dewan se confie sur sa rupture avec Channing Tatum

Pourtant, Jenna Dewan avoue avoir vu venir cette rupture avec Channing Tatum : "J'avais réalisé que la dynamique dans laquelle je me trouvais ne servait ni ma fille, ni moi. D'abord et avant tout, j'ai dû accepter de réaliser que cela ne fonctionnait pas et que j'avais commencé à souffrir", écrit-elle dans son livre Gracieusement Vous, trouver la beauté et l'équilibre dans le quotidien.

Heureusement, elle a su remonter la pente et a retrouvé l'amour dans les bras de Steve Kazee avec qui elle s'est fiancée et a eu un bébé, un petit garçon né le 10 mars 2020 prénommé Callum Michael Rebel Kazee. De son côté, l'acteur de Magic Mike est de nouveau célibataire après avoir définitivement rompu avec Jessie J.