Camille Combal très ému : revivez ses adieux au Virgin Tonic après 6 ans à la tête de la matinale

Celui qui sera remplacé à la rentrée par Manu Payet a rappelé : "On est arrivés, on nous a dit c'est le morning de la dernière chance, vraiment, la radio allait fermer. Je suis content parce que je me dis qu'on a fait le boulot. Regardez comme c'est beau ce qu'on laisse. C'est magnifique alors qu'au début, c'était plus dur".

Les célébrités et les anonymes lui disent au revoir

Pour célébrer son départ de Virgin Radio et le remercier de son travail dans la matinale, de nombreuses stars ont laissé un message vidéo avec le hashtag #LaDerDeCamilleCombal sur Twitter. Le chef Cyril Lignac et les chanteurs et chanteuses Angèle, Clara Luciani, M et Vianney lui ont ainsi dit au revoir. Même Dua Lipa lui a dit quelques mots !