Camille Combal annonce son départ de Virgin Radio : "C'est ma décision"

Il a bien grandi le petit chroniqueur de Cyril Hanouna ! Deux ans après son départ de TPMP pour rejoindre TF1, Camille Combal multiplie les émissions. Danse avec les stars, Mask Singer, Plan C ou encore Qui veut gagner des millions qui est revenue pendant le confinement, il est sur tous les fronts !

Camille Combal quitte Virgin Radio de son plein gré

Après six ans de Virgin Tonic, Camille Combal fera donc ses adieux à la fin du mois de juin et ne reviendra pas à la rentrée prochaine sur Virgin Radio. Il l'a annoncé au Parisien dans une interview publiée ce dimanche 24 mai : il a lui-même décidé de mettre un terme à l'aventure. "C'est ma décision. (...) Je suis en pleine forme, même en me levant à 5h30 depuis six ans, mais je ne veux pas lasser les gens. Chaque année, je me pose la question de l'usure du temps, avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose. Ce n'est pas le cas, mais je préfère arrêter au bon moment." confie l'animateur.

Camille Combal explique aussi que Virgin Radio souhaitait qu'il rempile pour une nouvelle saison. "Je fais un autre choix, et maintenant que la décision est prise, je préfère avoir l'honnêteté de le dire aux auditeurs" explique-t-il. Il sera évidemment de retour sur TF1 avec Danse avec les Stars, une nouvelle saison de Mask Singer et peut-être même une nouvelle émission.

Son message aux auditeurs

Sur Instagram, Camille Combal a également posté un message de remerciement à ses auditeurs. "Merci pour ces 6 années merveilleuses de radio ! Des fous rires, des Zénith, des calinous poutoux, des World Tour de France, des galères de clim, de la joie, O-zone, du passe à ton voisin, une Dolorean, des cafés, du parachute... Et tous vos sourires ! Je pars avec des cernes, certes, mais je pars surtout avec des souvenirs dingues grâce à vous !" a-t-il écrit, remerciant aussi son équipe, Virgin Radio et le public. "MERCI à VOUS qui avez choisi de vous réveiller à mes côtés. En me lançant dans cette aventure je n'aurais jamais imaginé un jour être aussi suivi. Et soutenu. Sans vous rien ne serait possible... On reprend l'histoire bientôt." ajoute Camille Combal.