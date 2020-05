Mask Singer saison 2 : Camille Combal dévoile la date de tournage

La saison 2 de Mask Singer se tournera bientôt

La saison 1 de Mask Singer diffusée sur TF1 avait cartonné. Camille Combal, qui présentait l'émission, sera de nouveau aux commandes de la saison 2. Et il a même balancé la date de tournage de cette nouvelle saison. Lors d'un live Instagram posté ce dimanche 3 mai 2020, l'animateur a en effet révélé à Nagui et Cyril Lignac que la saison 2 de Mask Singer devrait être tournée cet été : "Je ne sais pas si j'ai droit de le dire, mais je tourne en juillet".

Dans le numéro de Télé Poche sorti ce lundi 4 mai 2020, Camille Combal a aussi précisé les mesures de sécurité du tournage. Car malgré le déconfinement dès ce 11 mai 2020, le coronavirus est toujours présent pour l'instant. Alors comment tourner la saison 2 de Mask Singer en toute sécurité ? "J'ai quand même bon espoir que ça se passe bien" a-t-il assuré, en précisant qu'il n'y aura peut-être pas de public pour éviter la propagation de la pandémie : "Et si on peut le faire mais que l'on n'a pas encore le droit de se rassembler en nombre dans un même endroit et bien, on fera les émissions sans public, comme ils ont fait en Allemagne pour Mask Singer qui a démarré au début de la crise".

Camille Combal de retour avec le même jury ?

Comme vous le savez sûrement, le retour de Mask Singer en 2020 pour une saison 2 avait été confirmée en décembre 2019. Julien Degroote, le directeur de la veille et du développement du groupe TF1 avait déclaré à puremedias.com : "Au vu des audiences magnifiques, il était difficile de ne pas faire de saison ".

Mais le jury qui était composé de Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun sera-t-il de retour comme Camille Combal ? En tout cas, Kev Adams avait répondu qu'il sera dans la saison 2 de Mask Singer s'il le peut. L'humoriste avait en effet confié à Télé Star être d'accord pour revenir dans l'émission s'il a le temps : "Sur le principe, avec plaisir. Tout dépendra du planning". Le juré pourrait donc être de retour sur le plateau.

Côté casting, la saison 2 de Mask Singer devrait être encore plus riche en stars. Camille Combal avait en effet avoué à Télé Loisirs que "beaucoup, beaucoup de potes" célèbres lui auraient demandé de rejoindre l'émission. "C'est un truc de fou" avait-il indiqué, "Je ne peux évidemment pas dire qui, car ils feront peut-être partie du prochain casting".