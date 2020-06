Manu Payet va remplacer Camille Combal : il animera la matinale sur Virgin Radio à la rentrée

Manu Payet remplacera Camille Combal

Camille Combal avait présenté Virgin Tonic en télétravail depuis chez lui à cause du coronavirus. Mais fin mai 2020, l'ancien chroniqueur de TPMP sur C8 avait annoncé son départ de Virgin Radio, en précisant que c'est sa décision à lui. La station de radio lui a trouvé un remplaçant pour la rentrée : Manu Payet.

Manu Payet rejoint donc Virgin Radio pour animer la matinale Virgin Tonic de 7h à 10h à partir de la rentrée de septembre 2020. Acteur (Tout ce qui brille, Nous York, Les Infidèles...), humoriste, scénariste... L'artiste a plusieurs casquettes mais au départ, il a démarré en radio et revient donc à ses premières amours.

"Il saura réveiller nos auditeurs avec bienveillance, humour et proximité"

"Je me réjouis de l'arrivée de Manu Payet sur l'antenne de Virgin Radio à la rentrée" a avoué Constance Benqué, présidente de Lagardère News, dans le communiqué de presse. Celui qui avait remplacé Alain Chabat en animant Burger Quiz sur TMC est "une personnalité aussi talentueuse que sympathique qui saura mettre ses multiples facettes au service de nos auditeurs et de ce rendez-vous incontournable. Je suis convaincue qu'il saura réveiller nos auditeurs avec la bienveillance, l'humour et la proximité qui le caractérisent".

Frédéric Pau, directeur délégué de Virgin Radio, a de son côté raconté : "Il y a 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Manu Payet à la Réunion. Nous nous étions promis de revivre une aventure radiophonique ensemble... 20 ans après, le moment est venu pour lui de nous rejoindre sur Virgin Radio. Alors bienvenue chez Virgin, Manu".