C'est pas sorcier : Fred, Jamy, Sabine et la petite voix réunis pour la santé mentale des jeunes

"Vous nous avez fait confiance pendant 20 ans, alors on vous demande encore de nous faire confiance"

Jamy, qui a lancé Epicurieux, a même souligné que la petite voix de C'est pas sorcier se montre "à visage découvert" pour la première fois. Valérie alias la petite voix a répondu : "Eh oui parce qu'aujourd'hui c'est différent, il faut qu'on se parle en vrai", "surtout à vous tous, ceux qui n'en peuvent plus et ne croient plus en leur avenir". "Vous nous avez fait confiance pendant 20 ans, alors on vous demande encore de nous faire confiance. Vous devez vous exprimer, parler à quelqu'un et surtout ne pas rester dans votre isolement" a-t-elle ajouté.

Sabine a précisé : "Nous avons entendu et lu vos témoignages", avec notamment la fermeture des universités et les cours à distance, "plus d'accès aux salles de classes, plus de stages qualifiants, plus de petits boulots ou plus de boulots tout court". Fred a lui aussi déploré d'autres problèmes depuis la crise sanitaire liée au coronavirus : "Plus de fêtes avec les copains, vous avez l'impression d'être sous cloche, d'être privés de votre liberté, de votre jeunesse, sans voir l'avenir".

Fred et Jamy avouent : "ça nous arrache le coeur", "il ne faut pas laisser ce désespoir vous envahir"

Fred a aussi évoqué les pensées suicidaires des étudiants, le désespoir des jeunes. "Il y en a même certains qui perdent complètement confiance", qui "se sentent minables" et "c'est pas possible", "ça nous arrache le coeur" a-t-il confié.

"Non, vous n'êtes pas minables" a souligné Jamy, "il est tout à fait normal de ressentir du stress dans la situation actuelle". Alors si vous vous sentez "tristes", "angoissés", que vous avez des "idées noires", "il ne faut pas laisser ce désespoir vous envahir" a-t-il précisé.

Comment aller mieux ? Parlez-en à votre entourage, allez voir un médecin, rendez-vous sur le site du Fil Santé Jeunes et/ou appelez-les à leur numéro de téléphone anonyme et gratuit au 0800 235 236. Dans tous les cas, ne restez pas seuls et sachez que vous n'êtes pas seuls.