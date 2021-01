Université : repas à 1 euro pour tous, présentiel... les annonces de Macron pour les étudiants

Etudiants : 2 repas par jour à 1 euro, retour en présentiel... Les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron en période de précarité étudiante et de coronavirus

Lors d'une visite à l'université Paris-Saclay ce jeudi 21 janvier 2021, le président de la République a fait de nouvelles annonces aux étudiants. Emmanuel Macron a bien entendu leur souffrance et leurs plaintes liées au coronavirus et à la précarité étudiante. Le chef de l'Etat a donc annoncé la possibilité d'avoir 2 repas par jour à 1 euro, même pour les étudiants non boursiers, ou encore le retour en présentiel 1 jour par semaine pour les étudiants se sentant trop seuls chez eux.