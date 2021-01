Une nouvelle aide financière pour les anciens étudiants boursiers qui cherchent un emploi

Un nouvelle aide pour les ex étudiants boursiers : y avez-vous droit ?

Les étudiants se sentent laissés de côté en cette période de pandémie de coronavirus. Beaucoup ont partagé le hashtag #étudiantsfatômes sur les réseaux, étant touchés par la solitude, la précarité ou encore les pensées suicidaires et ne se sentant pas soutenus par le gouvernement Macron. Mais sur la question de la précarité étudiante, certains étudiants ont désormais droit à une nouvelle aide financière. Suite au décret 2020-1789 du 30 décembre 2020, une partie des anciens étudiants boursiers peut en effet demander cette aide à Pôle emploi depuis ce lundi 18 janvier 2021.

Combien toucheront ces élèves de l'enseignement supérieur ? Il s'agit du maintien de leur bourse à hauteur de 70% du montant mensuel. Cette aide est renouvelable pendant 4 mois. Et les étudiants qui ne vivent pus chez leurs parents auront aussi 100 euros en plus.

Qui peut demander cette nouvelle aide financière ? Les critères sont les suivants : des anciens étudiants boursiers à la recherche d'un emploi qui n'ont pas d'aide de leurs parents. Cela concerne ceux qui recevaient une bourse de l'Etat ou des collectivités locales, une bourse de stage ou d'études à l'étranger. Attention, ces étudiants demandeurs d'emploi doivent être inscrits à Pôle emploi mais ne pas toucher le RSA (revenu de solidarité active) ou les allocations-chômage (ces aides ne sont pas cumulables). Ils doivent aussi avoir moins de 30 ans et un diplôme bac + 5 ou plus (obtenu en 2020 ou qu'ils auront en 2021).

Voilà la liste des pièces à fournir

Mais une fois que vous remplissez tous les critères pour demander cette nouvelle aide financière, il faut aussi prouver à Pôle emploi ce que vous avancez. Du coup, voilà la liste des 4 pièces à fournir pour faire votre demande : une attestation sur l'honneur (pour dire que vous ne reprenez pas vos études et que vous cherchez bien un travail), une attestation de réussite (de l'établissement où vous avez décroché votre diplôme), une attestation de bourse (que vous avez reçu lors de votre dernière année) et un justificatif de domicile.

A noter que le premier versement de cette nouvelle aide sera fait le 30 juin 2021 au plus tard. Et les versements mensuels se feront entre le 1er et le 20 du mois. Attention cependant à bien renouveler votre inscription à Pôle emploi tous les mois pour pouvoir toucher l'argent.

En plus de cette nouvelle aide financière, les étudiants les plus précaires ont eu droit à 200 euros en juin 2020. Et certains étudiants de moins de 26 ans (et qui n'ont pas le RSA) peuvent aussi bénéficier de l'AIJ (accompagnement intensif pour les jeunes) avec Pôle emploi et l'Apec (Association pour l'emploi des cadres).