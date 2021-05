Bella Thorne et sa famille pour remplacer les Kardashian-Jenner ? Une émission serait en préparation

Bella Thorne, 23 ans, avait obtenu son premier rôle récurrent dans la série Mon meilleur ennemi aux côtés de Taylor Lautner et Christian Slater. L'actrice qui est aussi chanteuse a été star sur Disney Channel après des apparitions dans Les sorciers de Waverly Place et son premier rôle dans Shake It Up avec Zendaya. Elle a enchaîné les films You Get Me ou encore The Babysitter sur Netflix, Amityville: The Awakening, Midnight Sun avec Patrick Schwarzenegger, et a aussi été dans la série Famous in Love qui a été stoppée. Bella Thorne a également réalisé un court-métrage porno pour Pornhub et a créé son compte OnlyFans, la plateforme pour adultes, pour poster ses photos et vidéos sexy.

Dani Thorne, 28 ans, est quant à elle DJ et productrice sous le nom de Com3T. Et elle aussi publie de nombreuses photos hot. Kaili Thorne, 29 ans, est aussi sur OnlyFans et avait fait scandale quand elle avait affirmé que "le travail du sexe n'existe pas". Bella Thorne et son entourage, dont ses soeurs, avaient aussi été expulsés d'un hôtel à Park City, dans l'Utah, pour avoir fumé de l'herbe pendant le festival du film de Sundance. Elles ont donc un gros potentiel de buzz, comme les Kardashian-Jenner.

Un mariage prévu avec son fiancé Benjamin Mascolo, qui sera donc peut-être filmé

En plus des scandales et de la presse people qui suit déjà les soeurs Thorne, la vie privée de Bella Thorne devrait ravir des potentiels téléspectateurs. La star qui a fait son coming-out pansexuel va se marier avec Benjamin Mascolo, le chanteur italien avec qui elle est en couple depuis un moment. Ils se sont fiancés officiellement en mars 2021. Un mariage grandiose qui pourrait donc être dans les épisodes, si l'émission se fait.