The Babysitter 2 : Un 3e film en préparation ? Le réalisateur répond

Un The Babysitter 3 possible ?

L'histoire de Cole et du culte satanique est-elle réellement terminée ? La fin de The Babysitter 2 (ou The Babysitter : Killer Queen) laisse penser que tout peut s'arrêter là, mais que l'intrigue peut aussi continuer. En bref, le sort du film Netflix dépendra de ses audiences, mais en attendant d'en savoir plus, sachez que The Babysitter 3 est déjà en réflexion : "Nous avons déjà l'histoire. Tout repose sur le public, si le public veut une suite bien évidemment. Si les fans ne veulent pas, ils peuvent nous le dire et on ne fera pas de suite", a expliqué McG, le réalisateur, en interview avec CBR.

Il a ensuite confié : "En tout cas, j'aimerais beaucoup parce que j'ai envie de conclure l'arche autour du personnage de Cole. J'ai aimé toutes les surprises dans le deux et il y en a encore quelques unes laissées de côté pour le troisième film."

"Il y a toujours eu trois chapitres à cette histoire"

McG ne s'est pas arrêté là dans ses confidences sur The Babysitter 3 : "Il y a toujours eu trois chapitres à cette histoire. Dans le premier, Cole est un adolescent qui ressent des sentiments bizarres pour sa babysitter. Il sait qu'ils ne sont pas appropriés car elle est plus âgée que lui. Dans le deuxième, il est à un âge où il peut expérimenter et explorer l'amour. Je ne veux pas parler du troisième chapitre. Si le public en veut un alors nous serons prêts pour le troisième film", a-t-il déclaré. Bella Thorne, Robbie Amell, Emily Alyn Lind, Jenna Ortega (You) ou encore Judah Lewis peuvent-ils revenir ? Affaire à suivre.