Aya Nakamura évoque sa rencontre avec Wejdene : "J'étais étonnamment surprise" (Interview)

Après "Nakamura", vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, Aya Nakamura est de retour avec son troisième album "Aya" porté par les singles Doudou et Jolie Nana et sur lequel elle a collaboré avec Stormzy, Ms Banks et Oboy. Certains internautes ont été étonnés de ne pas voir le nom de Wejdene dans la tracklist puisqu'ils pensaient que les deux chanteuses avaient enregistré un feat pour l'opus lors de leur rencontre au mois de septembre.

"Je trouve Wejdene super mature pour son âge"

En seulement une photo et quelques stories, Wejdene et Aya Nakamura ont créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux : elles en ont même joué en écrivant "de quoi vous faire baver" en légende de leur cliché à deux. Elles ont clairement réussi ce pari, mais pour quelle raison se sont-elles vraiment vues si ce n'était pas pour enregistre un duo ?

Eh bien, il s'agissait d'une simple rencontre de courtoisie comme l'a confié l'interprète de Djadja en interview avec PRBK : "Humainement, je trouve qu'elle est très cool. Je n'ai pas l'habitude de faire ça et j'étais étonnamment surprise parce que je la trouve quand même super mature pour son âge (16 ans, ndlr), ça grandit vite. Bon délire." En tout cas, Aya Nakamura est totalement partante pour faire un feat, mais ça semble mal parti puisque Wejdene a supprimé leur photo de son compte Instagram et les deux artistes ne se followent plus. Bizarre non ?

Propos recueillis par Julien Gonçalves. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com