Aya Nakamura sous le charme de son "Doudou" dans son nouveau clip !

Aya Nakamura est officiellement LA queen ! Pour preuve, son album "Nakamura" s'est vendu à 1 million d'exemplaires dans le monde entier (500.000 en France et 500.000 à l'international). L'interprète de Pookie n'a pas manqué de partager cette belle consécration sur les réseaux sociaux, tandis qu'en ce vendredi 9 octobre 2020, elle est de retour avec Doudou, un single inédit très différent de Djadja, Copines, La dot ou encore Jolie nana.

"Aime-moi doudou, montre-le moi doudou"

Sur une instru un peu plus sensuelle, Aya Nakamura nous raconte son histoire d'amour, parfois compliquée, avec son doudou, dans son nouveau single : "Aime-moi, doudou / Montre-le moi, doudou / T'es mimi, dis-le moi, doudou / Prouve-le moi, doudou / Et ça, c'est quel comportement, doudou ? / Tu me mens beaucoup." Dans le clip, elle nous partage leurs moments à deux, heureux, mais aussi difficiles comme les disputes et les mensonges.

Si l'on fait les calculs, Doudou est logiquement le deuxième extrait du nouvel album d'Aya Nakamura après Jolie Nana. Nouvel album attendu pour "avant la fin de l'année" comme l'a confié l'interprète de Comportement à BFM avant d'ajouter : "il proposera de rentrer dans le vrai moi sans calculer le côté artiste et tout ce qu'il y a autour. Je trouve que je suis un peu plus honnête dans cet album." L'artiste, qui aurait collaboré avec Wejdene, n'a pour le moment pas donné plus d'infos sur son troisième opus.