Aya Nakamura est une queen : elle a vendu 1 million d'albums dans le monde

Une belle consécration pour Aya Nakamura, d'autant plus que 500 000 exemplaires de son opus ont été vendus à l'international. Dans la vidéo que la star a publié sur les réseaux, elle a précisé qu'il s'est très bien écoulé en Autriche, en Russie, en Turquie, en Suède, en Suisse, en Belgique, en Pays-Bas, en Espagne, en Italie, au Portugal, au Canada, au Mexique, au Chili, en Argentine, au Pérou et en Colombie.

Un opus qui a donc fait kiffer plusieurs pays européens, mais aussi l'Amérique du nord avec le Canada et plusieurs pays d'Amérique latine. Il faut dire que la nouvelle version de Djadja avec Maluma, le chanteur de reggaeton colombien a aussi participé à la notoriété internationale d'Aya Nakamura. Et la reine de la musique devait même se produire au festival de Coachella en avril 2020, avant qu'il ne soit annulé à cause du coronavirus.

Angèle, Camille Combal, Bilal Hassani... Ils félicitent la chanteuse

Aya Nakamura a reçu de nombreux messages de félicitations pour son million d'albums vendus dans le monde. La chanteuse Angèle a déclaré : "Mais queeeeeeeen Aya". L'animateur Camille Combal aussi l'a qualifiée de "reine et puis c'est tout". L'artiste Bilal Hassani a de son côté lâché avec joie : "OUAIIIIIIS". Et l'influenceur Johan Papz a assuré que c'est "notre daronne à tous". Et n'oubliez pas, son nouveau single Doudou sortira ce vendredi 10 octobre 2020.