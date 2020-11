Aya Nakamura : "Aya", l'album d'une femme amoureuse ? "Je n'avais pas perçu la chose comme ça"

Depuis l'énorme succès du tube Djadja, la carrière d'Aya Nakamura est au sommet, à tel point que la chanteuse a réussi à se faire un nom à l'international : elle a d'ailleurs vendu un million d'exemplaires de son album "Nakamura" dans le monde entier ! Aujourd'hui, l'interprète de Copines est de retour avec "Aya", son troisième opus composé de 15 morceaux dont les sons Doudou et Jolie Nana, ainsi que des feats. avec Stormzy, Ms Banks et Oboy.

"Il y a beaucoup de sons d'amour positifs"

Pour la promo de son nouvel album encore plus personnel que les autres, PRBK a rencontré Aya Nakamura en interview : "Je me suis amusée, j'ai voulu tester plein de choses, comme j'ai testé avec Doudou", nous a-t-elle confié avant de nous révéler si "Aya" est vraiment le projet d'une femme amoureuse : "Je ne sais pas, peut-être, mais je n'avais pas perçu la chose directement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons d'amour positifs."

Et la plupart de ces "sons d'amour positifs" sont adressés à son chéri, qui ne serait autre que son producteur, Vladimir Boudnikoff. D'ailleurs, comment l'interprète de Pookie vit-elle les rumeurs sur sa vie privée, parfois lancées par ses fans ? "Quand il y a une nouvelle qui me touche ou qui vient de ma part, ils sont vite au courant", nous a expliqué Aya Nakamura.

"On doit regarder ma fille d'une manière spéciale à l'école"

La chanteuse nous a aussi parlé du message intime derrière le titre de son nouvel album : "Aya, dans la vie de tous les jours, elle est cool, elle ne se prend pas la tête, mais il n'y a pas ce côté star. Aya quand elle est avec sa fille, c'est la maman. Quand elle est avec ses amis, c'est la pote qui ne pense même pas à son travail. Tandis que je dois commencer à gérer mon business, je pense à plein d'autres choses. C'est un autre état d'esprit."

Mais sa fille de 4 ans comprend-t-elle que sa mère est une méga star en France et à l'international ? "Elle ne s'en rend pas compte. Elle est encore très petite, elle est en maternelle. Je pense que les gens doivent lui dire 'il y a ta maman, il y a ta maman" et on doit la regarder d'une manière spéciale à l'école", nous a avoué Aya Nakamura, qui se dit être une maman comme tout le monde.

"Je ne dis pas que les Français me méprisent, mais ils ne voient pas la chose pareil"

Et sinon, l'interprète de Djadja ressent-elle une certaine pression d'avoir aussi un public à l'étranger ? "Oui, ça met la pression. Après, je relativise à fond parce que les gens m'écoutent par rapport à ma voix (...) Je ne dis pas que les Français me méprisent, loin de là, mais ils ne voient pas la chose pareil en fait. Alors que dans d'autres pays, ils ne savent pas grand-chose de moi. Quand ils écoutent Aya, ils écoutent juste ma voix et je pense qu'ils connaissent moins ma personnalité. Après, je suis une fille super cool, mais ce n'est pas pareil", reconnaît Aya Nakamura.

Propos recueillis par Julien Gonçalves. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com