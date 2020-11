Aya Nakamura, une maman "comme tout le monde" : "Je m'occupe de ma fille, je l'emmène à l'école"

Aya Nakamura, une maman "comme tout le monde" : "J'emmène ma fille à l'école"

En plus d'être une chanteuse célèbre en France et dans le monde entier, Aya Nakamura est aussi maman d'une petite fille de 4 ans. L'interprète de Doudou et Jolie Nana a donc deux vies parallèles très mouvementées, mais comment arrive-t-elle à gérer sa carrière au sommet, et son quotidien de mère ? Elle se confie.