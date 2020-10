Aya Nakamura annonce la sortie de son nouvel album "Aya" et se montre comme jamais

Aya Nakamura dévoile la date de sortie de l'album "Aya"

Avec 1 million d'albums "Nakamura" vendus dans le monde, Aya Nakamura a prouvé qu'elle était une queen de la chanson. Un succès pas qu'en France donc, mais planétaire. Et l'interprète de Djadja et Copines n'a pas fini de vous faire danser et kiffer. Elle qui a récemment dévoilé le clip de Doudou a révélé ce 15 octobre 2020 la date de sortie de son troisième album, baptisé "Aya". Alors, quand est-ce qu'il sera dispo ? Le 13 novembre 2020 ! Et il comporte déjà deux tubes : Jolie Nana et Doudou.

C'est dans une vidéo postée sur YouTube et sur ses réseaux qu'Aya Nakamura a annoncé la date de sortie de son troisième album. Dans la vidéo, la chanteuse s'affiche lors d'un shooting photos, histoire de montrer les coulisses entre make-up et essayages de vêtements. "Nakamura, c'est plus le côté business. Des fois, il y a des trucs où je vais être dure" avoue-t-elle en voix-off, mais "Aya dans la vraie vie elle est cool. Un peu trop cool même".

Une vidéo où elle se montre en famille, avec sa fille

Dans ce portrait intime, Aya Nakamura, d'habitude discrète sur sa vie privée, a décidé de partager un bout de son quotidien avec ses nombreux fans. Elle à qui l'on doit le challenge #FautPasSeNégliger sur TikTok s'est ainsi montrée avec sa fille. Moment câlin au réveil, devoirs à la maison, promenade dans la forêt, repas en famille... Aya Nakamura précise : "Pour moi, ma fille, c'est un amour pur. C'est important la famille, pour moi, c'est la base. C'est important d'avoir ce noyau dur, d'avoir son cercle perso, pouvoir être soi-même". Et "Aya", "mon album, je pense ouais, il me ressemble plus". Il faudra donc s'attendre à des morceaux plus personnels.