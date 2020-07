Aya Nakamura sur TikTok : elle lance le challenge #FautPasSeNegliger sur fond de Jolie Nana

Le but ? Faire une vidéo avant/après, d'abord en mode cheum puis se transformer en bombe. Comment ? Aya Nakamura a montré l'exemple en s'affichant d'abord en jogging noir et pas maquillée, avant de changer radicalement pour un petit short en jean, un top décolleté noir et un maquillage de ouf. L'idée ? Rappeler à ses nombreux fans de l'interprète de Pookie d'être fiers d'eux, de leurs corps et de leurs styles.

Inconnus et stars tentent le challenge

Après le #DALSChezToi challenge, le challenge #FautPasSeNegliger d'Aya Nakamura a lui aussi cartonner sur TikTok et réuni de nombreuses personnes. Beaucoup ont en effet relevé le défi sur le réseau social, que ce soit des fans anonymes ou connus. Eh oui, car en plus des inconnus qui ont dansé et se sont métamorphosés en vidéo sur le réseau social sur le son Jolie Nana, il y avait aussi des têtes célèbres comme le chanteur Bilal Hassani et Alicia Aylies (Miss France 2017). Un vrai succès !