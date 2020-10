Aya Nakamura en couple avec son producteur ? La photo qui sème le doute chez les internautes

Ce selfie d'Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff en story sème le doute chez les internautes. Pour beaucoup d'entre eux, ce serait une façon pour la queen qui a vendu plus d'1 million d'albums dans le monde entier d'officialiser sa supposée relation amoureuse avec son producteur.

Cela fait plusieurs mois déjà que plusieurs fans pensent qu'Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff seraient ensemble. Certains avaient notamment remarqué les commentaires qu'elle laisse sous les posts de son producteur comme par exemple "beau gosse". Mais pour l'instant, la businesswoman qui est aussi maman d'Aïcha, une petite fille de 4 ans, n'a ni confirmé ni démenti la rumeur. Et son possible petit ami non plus n'a pas encore réagi.

Vladimir Boudnikoff adore Aya Nakamura

En 2019, Vladimir Boudnikoff s'était confié sur Aya Nakamura auprès du magazine Marie Claire. "Elle a un caractère très marqué. On s'attache tout de suite, ou pas" avait-il expliqué, avant de la complimenter et d'assurer que dans la vraie vie, elle est timide mais sait ce qu'elle veut : "Elle est drôle, les gens la trouvent hautaine alors que c'est une forme de timidité. Sur le clip de Pookie, le chorégraphe voulait qu'elle suive les danseuses, elle a dit : 'Non, je ne danse pas'. Comparée à plein de filles qui, sous la pression des labels, vont s'exécuter, elle dit : 'Non. Je vais pas faire ça, c'est mort'. C'est pas méchant, mais c'est clair".