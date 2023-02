"La faire ressusciter, ça serait bizarre" : Eric Judor ne croit pas à un retour de la série H avec Ramzy Bedia et Jamel Debbouze (EXCLU)

21 ans après la diffusion de son dernier épisode sur Canal+ (déso pas déso pour le coup de vieux), la série H portée parJamel Debbouze, Eric Judor, Ramzy Bedia ou encore Catherine Benguigui et Sophie Mounicot continue de faire rire des générations de fans qui en répètent les meilleures répliques et n'hésitent jamais à se lancer dans des marathons sur Netflix.

Pas de retour pour la série H ?

Pourtant, H a beau bénéficier d'un statut de comédie culte et être au centre de nombreux fantasmes de la part du public qui aimerait retrouver ces personnages improbables, n'espérez pas revoir la série sur nos écrans. Contrairement à Caméra Café récemment de retour avec un prime spécial ou même Kaamelott avec son film, aucune suite n'est prévue par l'équipe.

On s'en souvient, c'était à l'été 2022 que Jamel Debbouze avait notamment profité d'une interview accordée à Konbini pour mettre fin aux espoirs de nouveaux épisodes. Malgré son amour pour H, "On ne s'interdisait absolument rien et on s'amusait à le faire", l'acteur assurait qu'il ne voulait pas participer à un reboot qui pourrait nuire à l'image laissée à l'époque. "Ca va forcément être déceptif, avait-il confié. J'ai l'impression qu'il ne faut pas y retourner. C'est comme une ex. Ça y est, c'est fini. Si tu reviens, tu vas foutre la m*rde".

"La faire ressusciter dans ce monde d'aujourd'hui, ça serait bizarre"

Des propos qui avaient logiquement déçu les fans, mais qu'approuve totalement Eric Judor. A l'occasion d'une récente interview accordée à Purebreak pour la sortie d'un épisode spécial de Week-Family sur Disney+, on a effectivement souhaité savoir ce qu'il pensait lui aussi de l'idée d'un possible retour de H. Or, là où les conditions de tournage de la série, qui était filmée devant un public, lui manquent énormément, "Avec Ramzy on veut absolument faire un late-show pour être à nouveau au contact avec les gens", le comédien ne se sent pas de redonner vie à cet hôpital.

"Il faut laisser H là où elle est, au cimetière des séries, a-t-il reconnu. Des fois on va se recueillir sur une tombe d'une personne qu'on a beaucoup aimée, qui nous manque. Mais il faut garder ces souvenirs dans la tête, re-regarder des vieilles vidéos de cette personne décédée, et la laisser là." L'acteur l'a ensuite précisé, même si la comédie reste appréciée, elle n'a peut-être plus sa place sur nos écrans tant le monde et l'humour ont évolué : "La faire ressusciter dans ce monde d'aujourd'hui, ça serait bizarre."

Dans tous les cas, Eric Judor s'avoue touché de voir à quel point H continue de plaire au public en 2023. "On m'en parle tous les jours, s'est-il enthousiasmé. C'est super d'avoir laissé une trace comme ça auprès du public, que les gens se souviennent d'un truc que tu as fait d'une manière aussi vive après 20 ans, c'est une fierté."

Et avec Platane sur Canal+, Week-End Family sur Disney+ et En Place sur Netflix, ce ne sont pas ses projets séries qui manquent pour continuer à nous faire rire pendant longtemps !

