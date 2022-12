Disney+ dégaine le meilleur épisode de série à regarder pour Noël

Notre avis sur Week-end Family spécial Noël

C'est bien simple, tous les ingrédients pour donner vie à un épisode de Noël mémorable sont présents ici : des décorations qui en mettent plein les yeux (poke le sapin écolo très étonnant), des bons sentiments partout, un costume de Père Noël improbable et des petits miracles à droite à gauche..., Week-end Family nous offre exactement ce que l'on espérait voir. Impossible de ne pas se mettre immédiatement dans le mood des fêtes de fin d'année, on peut déjà savourer nos Kinder et notre chocolat chaud sous un plaid avec cet épisode.

A l'instar de la saison 1 diffusée au début de l'année, l'histoire nous plonge dans une ambiance feel-good qui fait du bien et nous permet également de revoir notre façon d'aborder Noël, le tout porté par un humour toujours aussi efficace. A ce sujet, mentions spéciales à Eric Judor qui joue toujours aussi bien le gars débordé qui veut pourtant bien faire et à Hafid F. Benamar qui sublime la moindre de ses répliques afin d'apporter un décalage toujours improbable.

Par ailleurs, et c'est de bon augure pour la saison 2 à venir l'an prochain, ce Christmas Special semble corriger certains défauts que l'on pouvait gentiment reprocher aux premiers épisodes, à savoir : une intrigue qui fait sortir davantage la tribu et une place un peu plus grande laissée aux personnages secondaires. Ca permet à Week-end Family de respirer, d'éviter un sentiment de shortcom limitée façon Parents mode d'emploi et surtout, ça remet en avant ce concept de grande famille.

A l'inverse, on peut regretter que la série reste encore trop sage et trop cadrée. C'est très mignon et familial (donc parfait pour Noël), mais on n'aurait pas été contre un peu plus de bazars et de crises. Alors que les enfants tentent de jouer un mauvais tour à leur père, la situation est trop vite désamorcée là où l'on aurait par exemple aimé une ambiance à la Maman, j'ai raté l'avion avec un trio prêt à tout pour pourrir les plans de Fred. De même, les trois ex-femmes sont trop rapidement conciliantes et n'apportent pas encore assez de réparties piquantes et savoureuses.