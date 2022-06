La série H de retour ? Jamel Debbouze donne son avis : "C'est un fantasme"

La série H s'est arrêtée en 2002 après 4 saisons et 71 épisodes. Dans une interview accordée à Konbini, Jamel Debbouze est revenu sur cette période avec nostalgie. "On a bien rigolé avec Ramzy et Eric. On passait notre temps à rire. C'était un super prétexte. On nous filait des textes et les auteurs on les rendait fous parce qu'on changeait tout. Mais il y a avait une vraie structure quand même. Ils allumaient la caméra et ils nous disaient presque 'faites ce que vous voulez'... Où ça existe ça dans la vie ? On a golri ! C'était extraordinaire ! On se permettait tout ce qu'on voulait. Tous les matins je venais avec plaisir" se souvient le chéri de Mélissa Theuriau.

"Les fous rires absolu c'était souvent dans le couloir avant d'arriver sur scène. Éric faisait n'importe quoi. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il serait en prison (...) Et Ramzy, j'ai vraiment une théorie sur ce mec, je suis sûr et certain, et on va finir par le découvrir, qu'il a dû se sauver d'un laboratoire ou d'un truc comme ça. On ne s'interdisait absolument rien et on s'amusait à le faire" ajoute-t-il.

"On va forcément décevoir"

Celui qui avait déjà abordé un éventuel retour de la série culte a ensuite révélé qu'on leur avait proposé une adaptation en film, mais qu'ils ont refusé. "J'ai le sentiment qu'il ne faut pas déflorer ça. Peut-être que je me trompe. On nous a proposé le film. J'ai trouvé ça encore plus saugrenu, parce que c'est pas la même temporalité. Ça dure 26 minutes, c'est en public, c'est un format précis. En film, on va forcément décevoir, ça va forcément être déceptif. Comme moi, je serais déçu, c'est sûr. Donc on n'y a pas été"

Malheureusement, Jamel a aussi de nouveau mis fin à tout espoir pour ceux qui rêvent d'un come-back : "En série on en parle tout le temps, C'est une maraude qui revient régulièrement chaque année. C'est un fantasme, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas y retourner. C'est comme une ex. Ça y est, fini. Si tu reviens, tu vas foutre la m*rde"... On espère qu'il changera d'avis !