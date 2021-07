Kaamelott, Premier Volet : un film drôle mais frustrant, à la hauteur de son ambition ? (critique)

Un film efficace mais frustrant

Mais alors, ça vaut quoi Kaamelott - Premier Volet ? C'est la définition même du mot "frustrant". Dans les faits, on a passé un très bon moment devant ce film et, à la fin, il est difficile de ne pas vouloir découvrir la suite le plus rapidement possible. C'est un vrai kiff de retrouver cette bande de bras cassés, d'assister à l'exploration de cette mythologie (qui promet d'être encore plus folle ensuite) et de retrouver cet humour si spécial qui nous touche toujours aussi facilement.

Néanmoins, ce serait mentir de dire que notre nostalgie et notre excitation (10 ans d'attente quand même !) n'ont pas accentué notre plaisir ressenti. En réalité, Kaamelott - Premier Volet n'est pas réellement à la hauteur de ses ambitions. A aucun moment on ne réalise la plus-value du film (ça aurait été un téléfilm diffusé sur M6 que l'on n'aurait presque pas vu de différence). Il est évident que la saga Star Wars a été une source d'inspiration, mais Alexandre Astier n'arrive jamais à apporter une telle dimension à son film. Tout est trop sage, trop lisse, trop cadré et, encore une fois, trop formaté "série d'M6". La moindre de ses idées est freinée par l'envie de faire plaisir aux fans de l'époque. Ni série, ni véritable film, Kaamelott - Premier Volet est un objet hybride appréciable mais également anecdotique. On veut voir la suite, mais à condition que celle-ci ose plus.