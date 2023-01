"Un humour comme on n'en fait plus assez" : à peine arrivée sur Netflix, cette nouvelle série fait déjà pleurer de rire tous les abonnés

Moins d'un an après l'élection présidentielle en France, Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) a profité d'une collaboration avec Netflix pour s'imaginer en nouveau candidat capable de redonner de l'espoir aux français à travers la série En Place mise en ligne ce vendredi 20 janvier 2023 sur la plateforme de streaming.

Une nouvelle comédie aussi barrée que piquante qui n'hésite pas à poser des questions importantes (la France est-elle prête à élire son premier président noir, d'autant plus quand celui-ci est initialement un éducateur en banlieue ?), portée par un casting cinq étoiles composé entre autres de Eric Judor, Marina Foïs, Benoît Poelvoorde, Fary ou encore Panayotis Pascot et Fadily Camara.

Une nouvelle série importante pour Jean-Pascal Zadi

"Avec En place, j'ai voulu inciter les gens à tenter leur chance. Toute ma vie je me suis heurté à des barrières, des interdits, en provenance de la société, mais aussi de ma famille et de moi-même, a confessé Jean-Pascal Zadi auprès de Télérama au moment d'évoquer l'origine de cette série. Puis tout s'est débloqué, simplement parce que j'ai essayé. Sous la dimension légère et divertissante de cette série, je voulais faire passer cette idée."

Un message important pour l'acteur/créateur qui a dû lui-même surmonter pas mal d'obstacles dans sa carrière, qu'il ne s'est pas contenté de balancer à l'écran. Celui à qui l'on doit également la série Carrément Craignos l'a ensuite confié, il a parfaitement pensé le cadre de cette fiction pour appuyer la puissance de ses idées. "Cette dimension-là [un personnage à deux registres : un candidat avec des idéaux, un animateur face à la réalité du terrain, ndlr], j'ai essayé de la traiter au premier degré, en créant un cadre réaliste pour que l'on croie un minimum à cette histoire un peu folle, a expliqué Jean-Pascal Zadi. On est dans un registre naturaliste, puis soudain sans prévenir arrive une punchline. Quelle que soit la situation, solliciter le rire en permanence n'est pas efficace : il faut du terre à terre pour mettre en valeur les instants comiques."

En place déjà validée par les abonnés

Une intelligence de forme peu surprenante de la part de l'acteur qui a remporté le César du meilleur espoir masculin en 2021, qui a visiblement été comprise par le public. Ce week-end, les abonnés de Netflix n'ont en effet pas arrêté de binge-watcher la comédie (déjà classée n°1 dans le Top 10 des séries en France, une première pour une série française depuis novembre 2021) et de la complimenter sur les réseaux sociaux.

"Zadi prolonge son personnage attachant, naïf et utopique qui le caractérise. Probablement le dernier d'entre nous à croire aux institutions françaises avec un regard somme toute réaliste de la politique et de ses dérives. Drôle avec des plans finaux sublimes" peut-on lire sur Twitter aujourd'hui, tout comme "La série En Place sur Netflix c'est de l'humour comme on en fait plus assez" ou encore "Je tiens à dire que la série En Place sur Netflix est très très cool et ça donne de l'espoir pour les créations françaises engagées et comiques !"