"On a le projet de faire Moyen-Man" : Eric Judor futur super-héros au cinéma avec Ramzy Bedia ? Il dévoile son incroyable projet (Exclu)

Actuellement au casting de Week-End Family sur Disney+, qui vient de mettre en ligne un épisode spécial Noël, Eric Judor sera également présent en janvier 2023 dans En Place, la nouvelle série de Netflix portée par Jean-Pascal Zadi. Pourtant, n'allez pas croire que celui qui est à l'origine de l'une des comédies les plus drôles de la télévision avec Platane a tiré un trait sur le cinéma.

Eric et Ramzy, futurs super-héros au cinéma ?

Après le chef-d'oeuvre d'humour La Tour de contrôle infernale sorti en 2016 et le très drôle Problemos dévoilé en 2017, le compère de Ramzy Bedia aimerait à nouveau mettre en scène une comédie au cinéma. Et à l'heure où Marvel et DC dominent les salles obscures, l'humoriste possède une idée très spéciale pour écarter cette concurrence.

"J'aimerais bien jouer un super-héros marrant. Avec Ramzy, on avait le projet de faire Moyen-Man", nous a-t-il confessé en interview. De quoi parlerait un tel film ? "C'est deux super-héros qui se partagent un pouvoir. Ils ont la moitié d'un pouvoir chacun donc ils sont moyens. Ils ne sont pas nuls, mais ils sont moyens."

Un concept improbable sur le papier, qui pourrait néanmoins donner vie à un résultat aussi drôle que jouissif à l'écran : "Y en a un qui vole super haut mais à 30km/h, en abeille, et un autre qui peut voler hyper vite, mais à un mètre du sol donc il est en prise avec les embouteillages."

Un projet en attente

Malheureusement pour le monde de l'humour, quand on lui a demandé si ce film avait des chances de se concrétiser, Eric Judor a confessé, "Je sais pas", confirmant que ce concept ne faisait pas partie de ses projets à court-terme. En revanche, il l'a assuré, il ne l'oublie pas : "Ça fait partie des projets qu'on aime bien des fois ressortir de notre vieux carton poussiéreux."

On espère désormais qu'un producteur entendra son message et lui donnera le feu vert. Y en a marre des Avengers ou des 78 reboots de Batman chaque année, on veut du frais !

