"Je n'ai pas le temps. Je travaille en fait" : la réponse de Jean-Paul Rouve qui va encore plus énerver Cyril Hanouna

Jean-Paul Rouve répond au clash de Cyril Hanouna : "Ça ne m'intéresse pas"

Alors que Théo Fernandez a bien grandi depuis le 1er volet des Tuche (il était aussi au casting de Danse avec les stars 2022 sur TF1), c'est un autre acteur phare de la saga comique qui a aussi récemment fait parler de lui. Jean-Paul Rouve alias Jeff Tuche, a été clashé par Cyril Hanouna dans TPMP sur C8. Le comédien qui était dans la troupe des Robins des bois a répondu au tacle, ce lundi 26 septembre 2022, lors de son passage dans La bande originale sur France Inter.

"Ce n'est que dans un sens, parce que je ne réponds pas, moi" a déclaré Jean-Paul Rouve à Nagui. "Ça ne m'intéresse pas trop... Je ne sais pas comment vous dire. Je ne comprends pas à quoi ça sert, tout ça. Après, peut-être que je répondrai, mais là je n'ai pas le temps. Je travaille en fait. Il n'y a pas grand-chose à répondre en plus. Ça n'a pas beaucoup de sens" a-t-il ajouté.

Cyril Hanouna avait insulté l'acteur dans TPMP et expliqué leur brouille

Pour rappel, Cyril Hanouna avait insulté Jean-Paul Rouve en direct de Touche pas à mon poste en lâchant : "Il est c*n comme une b*te". Et l'animateur avait expliqué sa brouille avec l'acteur : "La dernière fois, il m'a mis une cartouche dans Paris Match ou je ne sais quoi, alors je l'ai appelé. Je lui ai dit : 'T'as un problème ?' Il me dit : 'Non, non je t'aime', et après il m'a remis une cartouche. En tout cas, il va avoir chaud quand je vais le croiser".

Pas sûr que cette réponse de l'acteur ne calme les choses...